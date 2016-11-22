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В столице разрабатывают целевую программу обращения с опасными отходами

Киев • УНН

 • 7203 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Городская власть нарабатывает Программу для переработки и утилизации отработанных люминесцентных ламп и химических источников тока. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.

В столице разрабатывают целевую программу обращения с опасными отходами

Так, по данным пресс-службы ведомства, на сегодня соответствующий проект направлен в Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА для ознакомления и доработки.

"Среди основных мероприятий, предусмотренных программой, - обеспечение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры контейнерами для раздельного сбора опасных отходов. В частности, ежегодно планируется установка 200 таких емкостей. Также запланировано приобретение комплекта для перевозки опасных отходов и проведения агитационно-разъяснительной работы среди населения по раздельному сбору мусора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, выполнение программы планируют осуществлять в несколько этапов.

В частности предполагается разработка специального проекта по обеспечению раздельного сбора и вывоза отходов в каждом районе Киева.

Так, на сегодня, по данным КП "Киевкоммунсервис", в столице ежегодно только в жилом секторе образуется около 200 тонн отработанных люминесцентных ламп, в которых содержится около 60 кг ртути и более 300 тонн отработанных бытовых химических источников тока.

"Они содержат в своем составе более 50% опасных токсичных веществ. Система сбора данных отходов в Киеве отсутствует, они распыляются по территории города или просто вывозятся на свалки", - рассказали в пресс-службе Киевсовета.

Сейчас в Киеве установлено более 3000 боксов для сбора отработанных батареек в помещениях жилищно-эксплуатационных участков во всех районах города, в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

Напомним, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов.

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