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У столиці розробляють цільову програму поводження з небезпечними відходами

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міська влада напрацьовує Програму для переробки та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп та хімічних джерел струму. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.

У столиці розробляють цільову програму поводження з небезпечними відходами

Так, за даними прес-служби відомства, на сьогодні відповідний проект направлено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА для ознайомлення та доопрацювання.

“Серед основних заходів, передбачених програмою, — забезпечення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури контейнерами для роздільного збирання небезпечних відходів. Зокрема, щороку планується встановлення 200 таких ємностей. Також заплановано придбання комплекту для перевезення небезпечних відходів та проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання сміття”, — йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби відомства, виконання програми планують здійснювати у кілька етапів.

Зокрема, передбачається розробка спеціального проекту щодо забезпечення роздільного збирання та вивезення відходів у кожному районі Києва.

Так, на сьогодні, за даними КП “Київкомунсервіс”, у столиці щорічно тільки у житловому секторі утворюється біля 200 тонн відпрацьованих люмінесцентних ламп, в яких міститься близько 60 кг ртуті та понад 300 тонн відпрацьованих побутових хімічних джерел струму.

“Вони містять у своєму складі більше 50% небезпечних токсичних речовин. Система збирання цих відходів у Києві відсутня, вони розпорошуються по території міста або просто вивозяться на сміттєзвалища”, — розповіли у прес-службі Київради.

Наразі у Києві встановлено більше 3000 боксів для збору відпрацьованих батарейок у приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць в усіх районах міста, в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні було утворено понад 312 млн тонн небезпечних відходів.

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