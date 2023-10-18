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В столичном саду у ребенка обнаружили царапины и синяки: полиция начала расследование

Киев • УНН

 • 229134 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В столице правоохранители начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений ребенку в одном из садиков города, сообщает полиция Киева, пишет УНН.

В столичном саду у ребенка обнаружили царапины и синяки: полиция начала расследование

Детали

В Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери.

Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и работы с семьей были также привлечены сотрудники ювенальной полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация правонарушения. Продолжается следствие.

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