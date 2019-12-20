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В США приняли новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Палата представителей США поддержала пересмотренное торговое соглашение с Мексикой и Канадой USMCA, которое заменит предыдущее соглашение о свободной торговле NAFTA. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Палата представителей США в четверг, 19 декабря, одобрила пересмотренное торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Оно содержит ключевые обещания избирательной кампании президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Лидеры трех стран подписали соглашение USMCA еще год назад, однако его продвижение задержалось в Конгрессе США. Теперь за торговое соглашение должны проголосовать в Сенате - верхней палате Конгресса США. Как ожидается, в Сенате оно будет ратифицировано в следующем году.

"И ресбуликанцы, и демократы заявляли о своей важной роли в принятии USMCA. спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что USMCA "была трансформирована благодаря изменениям, сделанным в Палате представителей, где большинство имеют демократы". Среди изменений, которые смогли имплементировать демократы, были жесткие экологические и трудовые нормы в пользу американских работников. Также принятые изменения содержат требование повысить минимальную заработную плату в Мексике", - пишет издание.

В свою очередь, республиканец и вице-президент Майк Пенс написал в Twitter, что "USMCA принесет миллиарды долларов нашей нации и десятки тысяч новых рабочих мест для американцев".

Напомним, что США, Мексика и Канада 30 ноября 2018 года подписали соглашение USMCA, которое заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), действовавшее с 1994 года. Ранее президент США инициировал пересмотр NAFTA, объяснив это невыгодными условиями для его страны. Во время своей предвыборной кампании Трамп называл NAFTA "катастрофой". По его мнению, недостатки соглашения привели к тому, что многие производственные мощности, которые обеспечивали достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест, перенесли из США в Мексику. Сначала Трамп настаивал на выходе США из этой зоны свободной торговли, но впоследствии передумал.

Зона свободной торговли между США, Мексикой и Канадой - одна из крупнейших в мире. Она охватывает почти 500 миллионов человек.

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