В США обеспокоены информацией об осужденных в России за уклонение от призыва в ВС РФ крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter, передает УНН.
“Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил РФ. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины”, — сообщили дипломаты.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации были осуждены 17 жителей полуострова.