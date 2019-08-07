У США стурбовані інформацією про засуджених в Росії за ухиляння від призову до ЗС РФ кримчан
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухиляння від призову до лав збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter, передає УНН.
“Ми дуже стурбовані нещодавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухиляння від призову до лав збройних сил РФ. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати суверенітет і територіальну цілісність України”, — повідомили дипломати.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в окупованому Криму в 2019 році за ухиляння від служби в армії Російської Федерації були засуджені 17 жителів півострова.