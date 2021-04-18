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В США рекомендуют авиакомпаниям осторожнее летать над РФ и Украиной

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Авиарегулятор США рекомендует американским авиакомпаниям с осторожностью проводить полеты над Киевом, Днепром, Симферополем, Москвой и Ростовом-на-Дону "в связи с геополитической напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму". Об этом пишет УНН со ссылкой на Госавиаслужбу.

Цитата

"В связи с геополитической напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму,.. FAA (Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США)... рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов с/в/над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV))", - говорится в сообщении.

Детали

В связи с этим Госавиаслужба предложила авиационным властям США установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке Украины.

Также в ведомстве напомнили, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в украинском воздушном пространстве с 2014 года действуют определенные ограничения, связанные с конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойная и контролируемая. Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - подчеркнули в сообщении.

Дополнение

В последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.

6 апреля также стало известно, что кроме передвижения войск к украинской границе Россия начала контрольную проверку боеготовности армии.

 

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