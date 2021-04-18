У США рекомендують авіакомпаніям обережніше літати над РФ і Україною

Цитата:

"У зв’язку із геополітичною напругою, пов’язаною з масштабним нарощуванням збройних сил Російської Федерації вздовж кордонів України та в тимчасово окупованому Криму,.. FAA (Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США)... рекомендує експлуатантам своїх повітряних суден виявляти особливу обережність при виконанні польотів з/в/над частинами Московського РПІ (UUWV) та РПІ Ростов-на-Дону (URRV) в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включаючи частину Киівського верхнього району польотної інформаціі (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах з РПІ UKDV, UKFV і UKBV))", - зазначено в повідомленні.

Деталі

У зв'язку з цим Державіаслужба запропонувала авіаційній владі США встановити безпосередню взаємодію між відповідними підрозділами з авіаційної безпеки щодо обміну інформацією та координації дій щодо реагування на загрози від зони конфлікту на сході України.

Також у відомстві нагадали, що з метою забезпечення безпеки польотів цивільних літаків в українському повітряному просторі з 2014 року діють певні обмеження, які пов'язані з конфліктом на Донбасі і анексією Криму.

"Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає", - підкреслили у відомстві.

Доповнення

Останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир’я на сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ.

6 квітня також стало відомо, що окрім стягування військ до українського кордону Росія почала контрольну перевірку боєготовності армії.