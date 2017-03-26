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По делу А.Попова должны допросить около ста свидетелей - адвокат

Киев • УНН

 • 21979 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В уголовном производстве относительно экс-главы КГГА Александра Попова должны допросить около 100 свидетелей. Об этом сообщил УНН адвокат А.Попова Максим Дырдин.

"Дело уже слушается два года ... После этого (допроса потерпевших - ред.) Мы перейдем к исследованию доказательств, это документы, протоколы, инструкции, распоряжения. А потом мы перейдем к допросу свидетелей. Свидетелей около сотни, а возможно и даже больше", - сказал он.

По словам адвоката, среди свидетелей есть как нынешние, так и депутаты предыдущих созывов, бывшие министры.

По мнению М.Дырдина, учитывая объем материалов по делу, а также потерпевших и свидетелей, суд может принимать решения по уголовное производство в течение полутора-двух лет.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдан в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений , предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).

Украинские Национальные Новости

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