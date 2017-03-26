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У справі О.Попова мають допитати близько ста свідків – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У кримінальному провадженні щодо екс-голови КМДА Олександра Попова мають допитати близько 100 свідків. Про це повідомив УНН адвокат О.Попова Максим Дирдін.

“Справа вже слухається два роки... Після цього (допиту потерпілих — ред.) ми перейдемо до дослідження доказів, це документи, протоколи, інструкції, розпорядження. А потім ми перейдемо до допиту свідків. Свідків близько сотні, а можливо і навіть більше”, — сказав він.

За словами адвоката, серед свідків є як нинішні, так і депутати попередніх скликань, колишні міністри.

На думку М.Дирдіна, зважаючи на обсяг матеріалів у справі, а також потерпілих і свідків, суд може розгядати кримінальне провадження протягом півтора-двох років.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.

Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).

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