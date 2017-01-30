В СИЗО Украины может находиться до 100 граждан РФ - В.Лутковская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В следственных изоляторах Украины могут содержаться до 100 граждан РФ. Об этом в интервью "112 Украина" заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает УНН.
"До 100 человек", - сказала В.Лутковская.
Она уточнила, что речь идет о задержанных на территории Украины гражданах Российской Федерации, а не кадровых военных.
При этом В.Лутковская отметила, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к ней с запросом о наличии российских офицеров в украинских СИЗО.
Напомним, Россия готова передать Украине 17 осужденных в Крыму украинцев.