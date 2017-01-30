У СІЗО України може перебувати до 100 громадян РФ – В.Лутковська
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У слідчих ізоляторах України можуть утримуватися до 100 громадян РФ. Про це в інтерв’ю "112 Україна" заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, передає УНН.
"До 100 осіб",- сказала В.Лутковська.
Вона уточнила, що мова йде про затриманих на території України громадян Російської Федерації, а не кадрових військових.
При цьому В.Лутковська зазначила, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова звернулась до неї із запитом про наявність російських офіцерів в українських СІЗО.
Нагадаємо, Росія готова передати Україні 17 засуджених у Криму українців.