У СІЗО України може перебувати до 100 громадян РФ – В.Лутковська

"До 100 осіб",- сказала В.Лутковська.

Вона уточнила, що мова йде про затриманих на території України громадян Російської Федерації, а не кадрових військових.

При цьому В.Лутковська зазначила, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова звернулась до неї із запитом про наявність російських офіцерів в українських СІЗО.

Нагадаємо, Росія готова передати Україні 17 засуджених у Криму українців.