В Сирии обвинили российских военных в смерти 25 гражданских

Поселок находится недалеко от города Букамаль, которое сирийские военные и их союзники отбили этого месяца в "Исламского Государства".

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Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о большем количестве жертв, заявив о гибели 53 человек, среди которых 21 ребенок.

Министерство обороны РФ сообщило, что шесть дальнобойных бомбардировщиков ТУ-22М3 провели массированный авиаудар по стратегическим "объектам террористов" в Дейр Эль-Цур.

Syrian activists: Strike on IS-held village kills 25 people. https://t.co/wDY8eeGPbd