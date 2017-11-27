В Сирии обвинили российских военных в смерти 25 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сирийские активисты группы Deir Ezzor 24 заявили о гибели более чем 25-ти гражданских во время авиаударов со стороны сирийских и российских войск по поселку Шаафа в восточной провинции Дейр Эль-Цур сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Поселок находится недалеко от города Букамаль, которое сирийские военные и их союзники отбили этого месяца в "Исламского Государства".
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Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о большем количестве жертв, заявив о гибели 53 человек, среди которых 21 ребенок.
Министерство обороны РФ сообщило, что шесть дальнобойных бомбардировщиков ТУ-22М3 провели массированный авиаудар по стратегическим "объектам террористов" в Дейр Эль-Цур.
Syrian activists: Strike on IS-held village kills 25 people. https://t.co/wDY8eeGPbd- The Associated Press (@AP) 27 ноября 2017