У Сирії звинуватили російських військових у смерті 25 цивільних

Селище знаходиться неподалік від міста Букамаль, яке сирійські військові та їх союзники відбили цього місяця в "Ісламської Держави".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За період війни в Сирії загинуло близько 25 тисяч жінок

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила про більшу кількість жертв, заявивши про загибель 53 людей, серед яких 21 дитина.

Міністерство оборони РФ повідомило, що шість далекобійних бомбардувальників ТУ-22М3 провели масований авіаудар по стратегічним “об’єктам терористів” у Дейр Ель-Цур.

Syrian activists: Strike on IS-held village kills 25 people. https://t.co/wDY8eeGPbd