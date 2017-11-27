У Сирії звинуватили російських військових у смерті 25 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сирійські активісти групи Deir Ezzor 24 заявили про загибель більш ніж 25-ти цивільних під час авіаударів з боку сирійських та російських військ по селищу Шаафа у східній провінції Дейр Ель-Цур, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Селище знаходиться неподалік від міста Букамаль, яке сирійські військові та їх союзники відбили цього місяця в "Ісламської Держави".
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Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила про більшу кількість жертв, заявивши про загибель 53 людей, серед яких 21 дитина.
Міністерство оборони РФ повідомило, що шість далекобійних бомбардувальників ТУ-22М3 провели масований авіаудар по стратегічним “об’єктам терористів” у Дейр Ель-Цур.
Syrian activists: Strike on IS-held village kills 25 people. https://t.co/wDY8eeGPbd— The Associated Press (@AP) 27 листопада 2017 р.