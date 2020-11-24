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В Сирии в результате взрыва погибли семь человек

В Сирии в результате взрыва погибли семь человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. На удерживаемом сирийскими повстанцами северо-западе у границы с Турцией произошло два взрыва, в результате погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.

“По словам очевидцев и источников в полиции, во вторник в районах на северо-западе Сирии, недалеко от турецкой границы и под сильным турецким влиянием, в результате двух взрывов бомб погибли по меньшей мере семь человек и были ранены десятки человек”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате взрыва на перекрестке дорог на окраине города Аль-Баб, к северу от провинции Алеппо, пять человек были убиты и 20 ранены, некоторые из которых находятся в критическом состоянии. Через несколько часов в результате взрыва автомобиля в городе Африн были убиты по меньшей мере два мирных жителя и 17 ранены.

“Представители органов гражданской обороны заявили, что число погибших должно возрасти”, — говорится в сообщении.

Также упоминается, что два города, которыми Турция управляет с помощью поддерживаемых ею сирийских арабских повстанцев, в прошлом году часто подвергались бомбардировкам, проведенным в многолюдных гражданских районах.

Напомним, минимум трое сирийских военнослужащих погибли, один ранен в результате ракетного удара Израиля на юге Сирии.

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