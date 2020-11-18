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Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар на юге Сирии

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар на юге Сирии

Киев  •  УНН

 • 15729 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Минимум трое сирийских военнослужащих погибли, один ранен в результате ракетного удара Израиля на юге Сирии. Об этом в среду, 18 ноября, сообщило местное информагентство SANA со ссылкой на военный источник, передает УНН.

В сообщении агентства говорится про “агрессию со стороны Израиля”, а также про “нанесенный материальный ущерб”. По данным SANA, обстрел мог вестись со стороны оккупированных Голанских высот.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала в Twitter, что удары сделанные по позициям в Сирии сил специального назначения “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийским ВС, с целью обезвредить самодельные взрывные устройства, установленные у линии “Альфа” между Израилем и Сирией на Голанских высотах.

При этом SANA ранее сообщало, что ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет.

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль захватил ее значительную часть в Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году аннексировал Голаны. Мировое сообщество, включая ООН, считают Голанские высоты оккупированной территорией. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, в ночь на 18 ноября “Зеленая зона” Багдада подверглась ракетному обстрелу.

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