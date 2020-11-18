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Армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару на півдні Сирії

Армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару на півдні Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Мінімум троє сирійських військовослужбовців загинули, один поранений в результаті ракетного удару Ізраїлю на півдні Сирії. Про це в середу, 18 листопада, повідомило місцеве інформагентство SANA з посиланням на військове джерело, інформує УНН.

У повідомленні агентства говориться про “агресію з боку Ізраїлю”, а також про “нанесений матеріальний збиток”. За даними SANA, обстріл міг вестися з боку окупованих Голанських висот.

У свою чергу Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) написала в Twitter, що удари зроблені по позиціях в Сирії сил спеціального призначення “Аль-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції і сирійським ВС, з метою знешкодити саморобні вибухові пристрої, встановлені біля лінії “Альфа” між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах.

При цьому SANA раніше повідомляло, що ППО Сирії вдалося перехопити кілька ракет.

Голанські висоти вже кілька десятиліть залишаються спірною територією на Близькому Сході. Ізраїль захопив її значну частину у Сирії в ході війни 1967 року, а в 1981 році анексував Голани. Світова спільнота, включаючи ООН, вважають Голанські висоти окупованою територією. США в 2019 році стали єдиною країною, що визнала суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада “Зелена зона” Багдада піддалася ракетному обстрілу.

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