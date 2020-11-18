"Зелена зона" Багдада піддалася ракетному обстрілу

За інформацією DPA, чотири ракети впали на території “зеленої зони”, дві — за її межами, ще одна здетонувала в повітрі. Агентство AP з посиланням на двох співробітників іракських сил безпеки уточнило, що один з ударів було завдано поблизу штаб-квартири Іракської національної розвідслужби, всього в 600 метрах від посольства США в Багдаді. Кілька ракет вдалося перехопити в результаті задіяння системи тактичної протиповітряної оборони C-RAM, встановленої за сприяння Сполучених Штатів на початку року, пише DW.

За даними інформагентства AP, поранення отримали двоє співробітників іракських сил безпеки. Військові цю інформацію поки не підтвердили. Хто стоїть за ракетним обстрілом — наразі встановлюється.

Удари були нанесені незабаром після того, як виконуючий обов’язки міністра оборони США Крістофер Міллер заявив, що Вашингтон до 15 січня 2021 роки скоротить чисельність своїх військ в Іраку з 3000 військовослужбовців до 2500.