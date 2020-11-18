"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41408 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 63677 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112334 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 99243 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116867 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94359 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100296 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103340 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101714 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

Киев  •  УНН

 • 16359 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Так называемая зеленая зона в Багдаде — район госучреждений и посольств — подверглась ракетным ударам. Как сообщили во вторник, 17 ноября, представители вооруженных сил Ирака, погиб ребенок, ранены еще не менее пяти человек, передает УНН.

По сведениям агентства dpa, четыре ракеты упали на территории “зеленой зоны”, две — за ее пределами, еще одна сдетонировала в воздухе. Агентство AP со ссылкой на двух сотрудников иракских сил безопасности уточнило, что один из ударов был нанесен близ штаб-квартиры Иракской национальной разведслужбы, всего в 600 метрах от посольства США в Багдаде. Несколько ракет удалось перехватить в результате задействования системы тактической противовоздушной обороны C-RAM, установленной при содействии Соединенных Штатов в начале года, пишет DW.

Удары были нанесены вскоре после того, как исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что Вашингтон в 15 января 2021 года сократит численность своих войск в Ираке с 3000 военнослужащих до 2500.

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