"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу

По сведениям агентства dpa, четыре ракеты упали на территории “зеленой зоны”, две — за ее пределами, еще одна сдетонировала в воздухе. Агентство AP со ссылкой на двух сотрудников иракских сил безопасности уточнило, что один из ударов был нанесен близ штаб-квартиры Иракской национальной разведслужбы, всего в 600 метрах от посольства США в Багдаде. Несколько ракет удалось перехватить в результате задействования системы тактической противовоздушной обороны C-RAM, установленной при содействии Соединенных Штатов в начале года, пишет DW.

Удары были нанесены вскоре после того, как исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что Вашингтон в 15 января 2021 года сократит численность своих войск в Ираке с 3000 военнослужащих до 2500.