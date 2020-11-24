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У Сирії в результаті вибуху загинули семеро людей

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На утримуваному сирійськими повстанцями північному заході біля кордону з Туреччиною сталися два вибухи, в результаті загинули щонайменше сім осіб. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Reuters.

"За словами очевидців і джерел в поліції, у вівторок в районах на північному заході Сирії, недалеко від турецького кордону і під сильним турецьким впливом, в результаті двох вибухів бомб загинули щонайменше сім осіб і були поранені десятки людей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті вибуху на перехресті доріг на околиці міста Аль-Баб, на північ від провінції Алеппо, п'ять осіб було вбито і 20 поранено, деякі з яких знаходяться в критичному стані. Через кілька годин в результаті вибуху автомобіля в місті Афрін були вбиті щонайменше два мирних жителя і 17 поранені.

"Представники органів цивільної оборони заявили, що кількість загиблих має зрости", - йдеться в повідомленні.

Також згадується, що два міста, якими Туреччина управляє за допомогою підтримуваних нею сирійських арабських повстанців, в минулому році часто піддавалися бомбардуванням, проведеним в багатолюдних громадських районах.

Нагадаємо, мінімум троє сирійських військовослужбовців загинули, один поранений в результаті ракетного удару Ізраїлю на півдні Сирії.

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