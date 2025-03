В Сенате США Путина назвали антисемитом

"Отвратительные слова Путина заслуживают осуждения. Твердого и немедленно со стороны мировых лидеров. Почему молчит Трамп? Нельзя терпеть нетерпимость", - пишет сенатор-демократ Ричард Блументаль.





"Это понравится нацистам во всем мире", - пишет о словах Путина Томас Ильвес, бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес.





"... Путин нашел виновных во вмешательстве России в выборы в США и перевел вину на традиционного козла отпущения ...", - твитует популярная американская телеведущая Джой Рид.

Друзей в США у Путина предсказуемо не стало.

"Теперь это уже личное", - твитует о своем отношении к Путину после упоминания им евреев норм Айзен, исследователь аналитического центра Brookings Institution. ok, now its personal https://t.co/RfHWOCL9D3

Из-за Слов Путина досталось и Траму, который - несмотря на активную поддержку Израиля и то, что его зятем является религиозный еврей Джаред Кушнер - регулярно обвиняют в антисемитизме.

"Каждый еврей-сторонник Дональда Трампа должен давить на Белый дом, чтобы президент дал понять, соглашается ли он со словами Владимира Путина. А каждый еврей, который противостоит Трампу только что получил причину бороться еще вдохновеннее", - твитует бывший чиновник Администрации Барака Обамы.





Между тем ряд экспертов по России не увидели в словах Путина ничего, чтобы выходило за пределы приемлемого, по крайней мере для страны, которую возглавляет Владимир Путин.





Как сообщал УНН, в интервью каналу Эн-Би-Си Путин заявил, что российские лица, вмешивались в выборы в США на самом деле не представляют России. Причиной этого президент России назвал те, кто пытался повлиять на выборы в США, не является этническими русскими.