В Сенате США Путина назвали антисемитом

КИЕВ. 11 марта. УНН. Упоминание президентом России Владимиром Путиным евреев в котексте вероятной их причастности к вмешательству в выборы в США, вызвало шквал обвинений в антисемитизме в его адрес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подборку твитов, опубликованную Голосом Америки.