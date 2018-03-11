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У Сенаті США Путіна назвали антисемітом

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Згадування президентом Росії Володимиром Путіним євреїв щодо ймовірної їхньої причетності до втручання у вибори у США, викликало шквал звинувачень в антисемітизмі на його адресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на добірку твітів, що публікує Голос Америки.

"Огидні слова Путіна заслуговують осуду. Твердого та негайно з боку світових лідерів. Чому мовчить Трамп? Не можна терпіти нетерпимість", - пише сенатор-демократ Ричард Блументаль.

Repulsive Putin remark deserves to be denounced, soundly and promptly, by world leaders. Why is Trump silent? Intolerance is intolerable. https://t.co/ZxQHvIWs5w

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 10 березня 2018 р.

"Це сподобається нацистам в цілому світі", - пише про слова Путіна Томас Ільвес, колишній президент Естонії Тоомас Ільвес.

This will win the hearts of nazis the world over. Putin: Maybe 'Jews with Russian citizenship' meddled in U.S. elections . https://t.co/GmDXUsmvYs

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) 10 березня 2018 р.

"... Путін знайшов винних у втручанні Росії у вибори у США і переклав вину на традиційного цапа-відбувайла ... ", - твітує популярна американська телеведуча Джой Рід.

And now, two headlines ... Headline One: Putin places blame for Russian meddling, and chooses a familiar scapegoat ... https://t.co/4HiWFztbuv

— Joy Reid (@JoyAnnReid) 10 березня 2018 р. />
Друзів у США у Путіна передбачувано не побільшало.

"Тепер це вже особисте", - твітує про своє ставлення до Путіна після згадування ним євреїв Норм Айзен, дослідник аналітичного центру Brookings Institution.

ok, now its personal https://t.co/RfHWOCL9D3

— Norm Eisen (@NormEisen) 11 березня 2018 р.

За словаа Путіна дісталося і Траму, якого - попри активну підтримку Ізраілю та те, що його зятем є релігійний єврей Джаред Кушнер - регулярно звинувачують в антисемітизмі.

"Кожен єврей-прихильник Дональда Трампа має тиснути на Білий дім, щоб президент дав зрозуміти, чи він погоджується зі словами Володимира Путіна. А кожен єврей, який протистоїть Трампу щойно отримав причину боротись ще натхненніше", - твітує колишній посадовець Адміністрації Барака Обами.

Every Jewish supporter of Donald Trump should be pressing the WH to see if the President agrees with his friend Putin on this statement. And every Jewish person resisting Trump just got another reason to fight even harder. https://t.co/7FZTXCzxeH

— Ronald Klain (@RonaldKlain) 10 березня 2018 р.

Між тим низка експертів з питань Росії не побачили у словах Путіна нічого, що б виходило за межі прийнятного, принаймні для країни, яку очолює Володимир Путін.

I read the entire transcript of Putin's NBC interview & actually don't think that in full context there was anything particularly antisemitic about his "Ukrainians, Tatars or Jews" remark. Certainly not from a Russian-speaker. Plus, evidence points to him hugely respecting Jews>>

— Anshel Pfeffer (@AnshelPfeffer) 11 березня 2018 р.

Як повідомляв УНН, в інтерв'ю каналу Ен-Бі-Сі Путін заявив, що російські особи, які втручались у вибори у США насправді не представляють Росії. Причиною цього президент Росії назвав те, що ті, хто намагався вплинути на вибори у США, не є етнічними росіянами.

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