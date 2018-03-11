У Сенаті США Путіна назвали антисемітом

КИЇВ. 11 березня. УНН. Згадування президентом Росії Володимиром Путіним євреїв щодо ймовірної їхньої причетності до втручання у вибори у США, викликало шквал звинувачень в антисемітизмі на його адресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на добірку твітів, що публікує Голос Америки.