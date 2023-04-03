В селах ФАПам разрешили отпускать лекарства по договору, могут появиться мобильные аптеки - Минздрав

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Минздрав запускает возможность работы мобильных аптек, которые будут в определенное время приезжать в населенный пункт, и рассматривает вопрос внедрения вендинговых аппаратов для продажи лекарственных средств. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Сніданок з 1+1» , передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы убрали барьеры, которые не позволяли семейному врачу подписывать более 2 тыс. деклараций, если вы сейчас придете в медицинское учреждение, вам не имеют права отказать в подписании декларации», - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине есть проблемы с доступностью аптек в сельской местности.

«Мы посмотрели количество населенных пунктов, которые имеют аптечный пункт или аптеку, увидели, что этого не достаточно... Мы проанализировали лицензионные условия и разрешили работникам ФАП (фельдшерско-акушерский пункт – ред.) отпускать лекарственные средства по договору с аптечной сетью», - рассказал Ляшко.

Также он отметил, что Минздрав, в частности, пересматривает требования к открытию аптек.

«Мы запускаем три ключевых момента, пересматриваем требования, чтобы открыть аптеку, запускаем возможность мобильных аптек, которые будут в определенное время приезжать в населенный пункт и рассматриваем вопрос вендинговых аппаратов (для продажи лекарственных средств – ред.)», - сказал Ляшко.

Дополнение

С 1 апреля рецептурные лекарства можно будет приобрести в аптеке по электронному рецепту, бумажные рецепты продолжат действовать, по меньшей мере до окончания военного положения. Минздрав не расширяет и не меняет перечень рецептурных лекарств.

В Минздраве сообщили, на какие лекарства нужен рецепт.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что внедрение электронного рецепта – это не усиление контроля, а лишь дополнительный сервис.

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