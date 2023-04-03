У селах ФАПам дозволили відпускати ліки за договором, можуть з'явитися мобільні аптеки - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. МОЗ запускає можливість роботи мобільних аптек, які будуть у визначений час приїжджати в населений пункт, та розглядає питання впровадження вендингових апаратів для продажу лікарських засобів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі «Сніданку з 1+1» , передає кореспондент УНН.
Цитата
«Ми прибрали бар'єри, які не дозволяли сімейному лікарю підписувати більше ніж 2 тис. декларацій, якщо ви наразі прийдете до медичного закладу, вам не мають права відмовити в підписанні декларації», - сказав Ляшко.
За його словами, наразі в Україні є проблеми з доступністю аптек у сільській місцевості.
«Ми подивилися кількість населених пунктів, які мають аптечний пункт або аптеку, побачили, що цього не достатньо... Ми проаналізували ліцензійні умови й дозволили працівникам ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт – ред.) відпускати лікарські засоби за договором з аптечною мережею», - розповів Ляшко.
Також він зазначив, що МОЗ, зокрема, переглядає вимоги до відкриття аптек.
«Ми запускаємо три ключових моменти, переглядаємо вимоги, щоб відкрити аптеку, запускаємо можливість мобільних аптек, які будуть у визначений час приїжджати в населений пункт та розглядаємо питання вендингових апаратів (для продажу лікарських засобів – ред.)», - сказав Ляшко.
Доповнення
З 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці за електронним рецептом, паперові рецепти продовжать діяти, щонайменше до закінчення воєнного стану. МОЗ не розширює та не змінює перелік рецептурних ліків.
У МОЗ повідомили, на які ліки потрібен рецепт.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що впровадження електронного рецепта – це не посилення контролю, а лише додатковий сервіс.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як подолати негативні наслідки стресу: розповідає експертка