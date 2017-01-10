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В СБУ рассказали, что А.Ефремов содержится в стандартной двухместной камере

В СБУ рассказали, что А.Ефремов содержится в стандартной двухместной камере

Киев • УНН

 • 6544 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Служба безопасности Украины опровергла информацию адвокатов экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова о "нечеловеческих" условия содержания в изолятор временного содержания СБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ на странице в Facebook, передает УНН.

"СБУ официально опровергает информацию адвокатов, опубликованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы" нечеловеческих "условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБ Украины", - отметили в пресс-службе.

При этом в СБУ заверили, что за все время пребывания под стражей А.Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания.

"Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного ", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, для прекращения спекуляций СБУ, по обращению адвокатов, готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания А.Ефремова Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

Нагададемо, дело А.Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд Луганской области.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:

- Организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- Пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управление Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- Совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины) ;

- Организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

- Государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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