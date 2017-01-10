У СБУ розповіли, що О.Єфремов утримується у стандартній двомісній камері
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Служба безпеки України спростувала інформацію адвокатів екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова про “нелюдські” умови утримання в ізолятора тимчасового тримання СБУ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
“СБУ офіційно спростовує інформацію адвокатів, оприлюднену в інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, про начебто „нелюдські“ умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового тримання СБ України”, — зазначили у прес-службі.
При цьому в СБУ запевнили, що за весь час перебування під вартою О.Єфремов та його адвокати не подали жодної скарги, у тому числі на умови утримання.
“Олександр Єфремов знаходиться в стандартній двомісній камері площею 13,5 квадратних метрів, яка обладнана всім необхідним. Вікно з кватиркою вільно відкривається за бажанням затриманого”, — уточнили у відомстві.
Крім того, як зазначили у прес-службі, для припинення спекуляцій СБУ, за зверненням адвокатів, готова надати можливість для ознайомлення з умовами утримання О.Єфремова Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській.
Нагададємо, справу О.Єфремова розглядатиме Старобільський райсуд Луганської області.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:
— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);
— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);
— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).