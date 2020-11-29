В Санкт-Петербурге от COVID-19 умерла вся семья новорожденного

36-летняя женщина родила ребенка, будучи подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких, и умерла в тот же день. Ее отец умер за три дня до этого, мать — через четыре дня после. Отец ребенка неизвестен.

Близких родных у новорожденного Кирея не осталось. В органы опеки подано два заявления от желающих усыновить мальчика. Одно — от двоюродной сестры умершей матери. Другое — от человека, который претендует на то, что он биологический отец ребенка. Младенец — единственный наследник квартир, которые достались матери от бабушки с дедушкой, отмечает издание.

Санкт-Петербург занимает второе место в России место по количеству выявленных больных коронавирусной инфекцией нового типа и по смертности от нее, свидетельствуют данные оперативного штаба РФ по борьбе с распространением болезни. По официальным данным, там обнаружены 118 515 больных, 53 50 человек умерли. В городе продолжают проходить массовые мероприятия, например, концерты, режим самоизоляции установлен в качестве рекомендации.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.