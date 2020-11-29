У Санкт-Петербурзі від COVID-19 померла вся сім'я новонародженого

36-річна жінка народила дитину, будучи підключеною до апарату штучної вентиляції легенів, і померла в той же день. Її батько помер за три дні до цього, мати - через чотири дні після. Батько дитини невідомий.

Близьких рідних у новонародженого Кирея не залишилося. До органів опіки подано дві заяви від охочих усиновити хлопчика. Одне - від двоюрідної сестри померлої матері. Інше - від людини, яка претендує на те, що він біологічний батько дитини. Немовля - єдиний спадкоємець квартир, що залишились матері від бабусі з дідусем, відзначає видання.

Санкт-Петербург займає друге в Росії місце за кількістю виявлених хворих коронавірусної інфекцією нового типу і по смертності від неї, свідчать дані оперативного штабу РФ по боротьбі з поширенням хвороби. За офіційними даними, там виявлені 118 515 хворих, 53 50 людей померли. У місті продовжують проходити масові заходи, наприклад, концерти, режим самоізоляції встановлений в якості рекомендації.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.