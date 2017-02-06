В Румынии примут новое уголовное законодательство после массовых протестов

Сотни тысяч румын протестовали в Бухаресте и в десятках других городов против указа, который бы прикрывал от криминальной ответственности высокопоставленных чиновников за коррупцию. Даже после того, как данный указ был отменен, протестующие продолжили выходить на улицы с лозунгами недоверия правительству.

"Когда мы отменили указ, мы вернулись к исходной ситуации, когда было много неконституционных статей. Мы будем разрабатывать и публиковать проект закона, который будет представлен в парламент после консультаций с общественностью", заявил журналистам министр юстиции Флорин Йордаке.

Также министерство юстиции Румынии заявило, что больше не заинтересовано во внесении поправок в Уголовный кодекс, касающихся наказаний за коррупционные преступления, повлекшие массовые протесты.

Как сообщал УНН, 5 февраля социал-демократическое правительство Румынии во главе с премьер-министром Сорина Гриндяну отменило указ о декриминализации осужденных за коррупцию.