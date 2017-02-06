У Румунії приймуть нове кримінальне законодавство після масових протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр юстиції Румунії повідомив, що він опублікує деталі нового законопроекту по кримінальному кодексу в понеділок, після того як депутати відмінили попередній указ внаслідок масових протестів у Бухаресті та інших румунських містах, передає УНН з посиланням на Reuters.
Сотні тисяч румунів протестували в столиці Бухаресті та в десятках інших міст проти указу, який би прикривав від кримінальної діяльності високо посадовців за корупцію. Навіть після того, як даний указ було скасовано, протестувальники продовжили виходити на вулиці із гаслами недовіри до уряду.
"Коли ми скасували указ, ми повернулися до вихідної ситуації, коли було багато неконституційних статей. Ми будемо розробляти і публікувати проект закону, який буде представлений в парламент після консультацій з громадськістю ", заявив журналістам міністр юстиції Флорін Йордаке.
Також міністерство юстиції Румунії заявило, що більше не зацікавлене у внесенні поправок до кримінального кодексу, що стосуються покарань за корупційні злочини, що спричинили масові протести.
Як повідомляв УНН, 5 лютого соціал-демократичний уряд Румунії на чолі з прем'єр-міністром Соріна Гріндяну скасував указ про декриміналізацію засуджених за корупцію.