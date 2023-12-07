"У россии новая стратегия - не возвращать практически никого": Лубинец о пленных украинцах

У россии появилась новая стратегия - не возвращать практически никого. В то же время, кремль пытается через родственников военнопленных и гражданских заложников создать социально-политическое напряжение внутри Украины, выходя с ними на связь и рассказывая, что Киев якобы не заинтересован в возвращении своих граждан. Такое мнение высказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец на полях международной конференции "Свобода или страх", передает корреспондент УНН.

Нет по состоянию на сейчас инструментария, который заставит в будущем без желания россиян что-то изменить, вернуть гражданских заложников и военнопленных - сказал Лубинец.

По его мнению, у россии появились новая стратегия, как подавить сопротивление гражданского населения на оккупированных территориях.

"Относительно гражданских заложников, то, на мой взгляд - это новая стратегия россиян подавить гражданское население на временно оккупированных территориях. То есть все кто потенциально могут оказывать сопротивление России на оккупированных территориях. российская федерация по состоянию на сейчас, на мой взгляд приняла для себя новую стратегию - не возвращать практически никого", - рассказал Лубинец.

По его словам, россияне используют родственников пленных для создания социально-политического напряжения в Украине.

Они выходят на связь с родственниками, как гражданских заложников, так и военных и пытаются рассказать им, что: мы готовы вернуть всех, на самом деле Украина не хочет забирать. Мы вам предлагаем выходить на акции протеста, блокируйте дороги. Это зафиксированные факты, которые происходят каждый день. Таким образом, на мой взгляд рф пытается через родственников военнопленных и гражданских заложников создать социально-политическое напряжение внутри нашего государства - отметил омбудсмен.

Дополнение

На российских пропагандистских каналах планируется запустить волну дезинформации о причинах приостановления обменов военнопленными.

Начиная с лета, фактически россия заморозила обмены военнопленными. Причиной может быть попытка россии таким образом расшатать украинское общество.

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень часто обмен военнопленными с россией происходит не очень публично, иногда обмен происходит прямо на поле боя.