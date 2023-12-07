"У россии новая стратегия - не возвращать практически никого": Лубинец о пленных украинцах
Киев • УНН
россия взяла на вооружение новую стратегию невозвращения украинских военнопленных и гражданских заложников, чтобы создать социально-политическое напряжение в Украине, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
У россии появилась новая стратегия - не возвращать практически никого. В то же время, кремль пытается через родственников военнопленных и гражданских заложников создать социально-политическое напряжение внутри Украины, выходя с ними на связь и рассказывая, что Киев якобы не заинтересован в возвращении своих граждан. Такое мнение высказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец на полях международной конференции "Свобода или страх", передает корреспондент УНН.
Нет по состоянию на сейчас инструментария, который заставит в будущем без желания россиян что-то изменить, вернуть гражданских заложников и военнопленных
По его мнению, у россии появились новая стратегия, как подавить сопротивление гражданского населения на оккупированных территориях.
"Относительно гражданских заложников, то, на мой взгляд - это новая стратегия россиян подавить гражданское население на временно оккупированных территориях. То есть все кто потенциально могут оказывать сопротивление России на оккупированных территориях. российская федерация по состоянию на сейчас, на мой взгляд приняла для себя новую стратегию - не возвращать практически никого", - рассказал Лубинец.
По его словам, россияне используют родственников пленных для создания социально-политического напряжения в Украине.
Они выходят на связь с родственниками, как гражданских заложников, так и военных и пытаются рассказать им, что: мы готовы вернуть всех, на самом деле Украина не хочет забирать. Мы вам предлагаем выходить на акции протеста, блокируйте дороги. Это зафиксированные факты, которые происходят каждый день. Таким образом, на мой взгляд рф пытается через родственников военнопленных и гражданских заложников создать социально-политическое напряжение внутри нашего государства
Дополнение
На российских пропагандистских каналах планируется запустить волну дезинформации о причинах приостановления обменов военнопленными.
Начиная с лета, фактически россия заморозила обмены военнопленными. Причиной может быть попытка россии таким образом расшатать украинское общество.
Президент Владимир Зеленский заявил, что очень часто обмен военнопленными с россией происходит не очень публично, иногда обмен происходит прямо на поле боя.
"У россии новая стратегия - не возвращать практически никого": Лубинец о пленных украинцах
россия взяла на вооружение новую стратегию невозвращения украинских военнопленных и гражданских заложников, чтобы создать социально-политическое напряжение в Украине, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
С 2014 года москва заселила в оккупированный Крым почти миллион россиян
С момента оккупации Крыма в 2014 году москва переселила на полуостров 800 000 россиян и вытеснила оттуда около 100 000 украинцев, что является нарушением международного гуманитарного права.
Максимальная вовлеченность национальных производителей и отмена дискриминационных требований - Жумадилов о новой стратегии Минобороны в вопросе закупок
Генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор Украины" Арсен Жумадилов объявил о новой стратегии оборонных закупок.
Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на слушаниях в Хельсинкской комиссии США выступил за использование российских активов для компенсации более 400 миллиардов долларов убытков, нанесенных Украине войной. Он заявил, что такой подход является легитимным с точки зрения международного права.
Власти Одесской области отобрали котельную у коммерсантов, которые мучили холодом почти две тысячи человек
Власти Одессы взяли под контроль котельную после двухлетнего конфликта, из-за которого почти 2000 человек остались без тепла. 7 декабря глава Одесской областной военной администрации подписал соответствующий приказ.
Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи
Споры в США относительно помощи Украине возникают из-за восприятия этой помощи как благотворительности и игнорирования последствий для глобальной безопасности, считает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Республиканцы заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиардов долларов, включая средства для Украины, призывая к усилению иммиграционного контроля.
Теплые классы, чистая окружающая среда: "МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления
"МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления.
Правительство упростило установку мини-ТЭЦ
Украинское правительство упорядочило установку мини-ТЭЦ для поддержки энергоснабжения жизненно важных услуг во время чрезвычайных ситуаций, планируя получить 69 установок до конца 2023 года.
Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с еще одной платформой по трудоустройству
Министерство обороны Украины сотрудничает с компанией robota. ua для улучшения набора в Вооруженные Силы, предлагая специальный проект с подробным перечнем вакансий. Рекрутинг удовлетворяет различные профессиональные потребности, что отражает положительные тенденции в отзывах.
"Укрзализныця" в ноябре перевезла рекордные с начала полномасштабного вторжения 14 миллионов тонн грузов
В ноябре "Укрзализныця" перевезла рекордные 14 млн тонн грузов, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, при этом экспорт увеличился более чем вдвое.