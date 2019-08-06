В России выдали ордер на арест бывшего лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Московский Тверской районный суд постановил арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Московский Тверской суд.
"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласил постановление судья Анатолий Беляков.
Судья сообщил, что арест будет исчисляться после того, как Плахотнюка экстрадируют в Россию.
Как сообщают российские и молдавские СМИ, Плахотнюк находится в США.
В России Плахотнюка обвиняют в причастности к отмыванию средств по делу, так называемого, "Ландромата" и в организации контрабанды наркотиков.
Напомним, в Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка.