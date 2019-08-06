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У Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка

У Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Московський Тверський районний суд ухвалив заарештувати колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Московський Тверський суд.

"Задовольнити клопотання слідства, обрати Плахотнюку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заочно", - оголосив постанову суддя Анатолій Бєляков.

Суддя повідомив, що арешт буде обчислюватися після того, як Плахотнюка екстрадують в Росію.

Як повідомляють російські і молдавські ЗМІ, Плахотнюк знаходиться в США.

У Росії Плахотнюка звинувачують в причетності до відмивання коштів у справі, так званого, "ландромату" і в організації контрабанди наркотиків.

Нагадаємо, у Молдові арештували активи олігарха Плахотнюка.

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