У Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Московський Тверський районний суд ухвалив заарештувати колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Московський Тверський суд.
"Задовольнити клопотання слідства, обрати Плахотнюку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заочно", - оголосив постанову суддя Анатолій Бєляков.
Суддя повідомив, що арешт буде обчислюватися після того, як Плахотнюка екстрадують в Росію.
Як повідомляють російські і молдавські ЗМІ, Плахотнюк знаходиться в США.
У Росії Плахотнюка звинувачують в причетності до відмивання коштів у справі, так званого, "ландромату" і в організації контрабанди наркотиків.
Нагадаємо, у Молдові арештували активи олігарха Плахотнюка.