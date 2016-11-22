В Ровно появится новый вид общественного транспорта

По его словам, он будет соединять микрорайон Северный с кладбищем "Новое".

"Нам не придется прокладывать контактную сеть, ведь дуобус - гибридный электротранспорт, который часть маршрута может проехать на дизельном топливе. Стоимость такой машины - более 6 млн грн. Тендер объявили, ожидаем, что на маршрут дуобус выйдет в июле", - добавил В.Миронюк.

Если эксперимент окажется удачным, во втором полугодии 2017 года Ровно закупит второй дуобус.