В Ровно появится новый вид общественного транспорта
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Тендер на закупку дуобуса, который будет ездить на новом троллейбусном маршруте, объявили в Ровно. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник городского управления транспорта и связи Виталий Миронюк.
По его словам, он будет соединять микрорайон Северный с кладбищем "Новое".
"Нам не придется прокладывать контактную сеть, ведь дуобус - гибридный электротранспорт, который часть маршрута может проехать на дизельном топливе. Стоимость такой машины - более 6 млн грн. Тендер объявили, ожидаем, что на маршрут дуобус выйдет в июле", - добавил В.Миронюк.
Если эксперимент окажется удачным, во втором полугодии 2017 года Ровно закупит второй дуобус.