У Рівному з'явиться новий вид громадського транспорту
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Тендер на закупівлю дуобуса, який буде їздити на новому тролейбусному маршруті, оголосили в Рівному. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник міського управління транспорту і зв’язку Віталій Миронюк.
За його словами, він сполучатиме мікрорайон Північний із кладовищем “Нове”.
“Нам не доведеться прокладати контактну мережу, адже дуобус — гібридний електротранспорт, який частину маршруту може проїхати на дизельному пальному. Вартість такої машини — понад 6 млн грн. Тендер оголосили, очікуємо, що на маршрут дуобус виїде у липні”, — додав В.Миронюк.
Якщо експеримент виявиться вдалим, у другому півріччі 2017 Рівне закупить другий дуобус.