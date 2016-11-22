У Рівному з'явиться новий вид громадського транспорту

За його словами, він сполучатиме мікрорайон Північний із кладовищем “Нове”.

“Нам не доведеться прокладати контактну мережу, адже дуобус — гібридний електротранспорт, який частину маршруту може проїхати на дизельному пальному. Вартість такої машини — понад 6 млн грн. Тендер оголосили, очікуємо, що на маршрут дуобус виїде у липні”, — додав В.Миронюк.

Якщо експеримент виявиться вдалим, у другому півріччі 2017 Рівне закупить другий дуобус.