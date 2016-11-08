В Ровно задержали мужчину с пистолетом и скальпелем, который пытался украсть бананы

Когда продавцы его задерживали, мужчина достал пистолет и скальпель, угрожал людям.

Патрульные доставили мужчину в городской отдел полиции.

Напомним, в Киевском районе Харькова на улице Академика Павлова нетрезвый прохожий выстрелил в руку работнику, который выполнял ремонтные работы.