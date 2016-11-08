В Ровно задержали мужчину с пистолетом и скальпелем, который пытался украсть бананы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вора, который пытался украсть на продуктовом рынке Ровно бананы, задержали продавцы. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко.
Когда продавцы его задерживали, мужчина достал пистолет и скальпель, угрожал людям.
Патрульные доставили мужчину в городской отдел полиции.
Напомним, в Киевском районе Харькова на улице Академика Павлова нетрезвый прохожий выстрелил в руку работнику, который выполнял ремонтные работы.