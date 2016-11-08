У Рівному затримали чоловіка з пістолетом і скальпелем, який намагався поцупити банани
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Крадія, який намагався поцупити на продуктовому ринку Рівного банани, затримали продавці. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко.
Коли продавці його затримували, чоловік дістав пістолет і скальпель, погрожував людям.
Патрульні доставили чоловіка в міський відділ поліції.
Нагадаємо, у Київському районі Харкова на вулиці Академіка Павлова нетверезий перехожий вистрілив в руку працівнику, який виконував ремонтні роботи.