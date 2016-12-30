В РФ объяснили, почему передумали высылать американских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. РФ, принимая решение о мерах в ответ на высылку дипломатов РФ из США, учитывала интересы сотрудников диппредставительств США и их детей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Понимая, что дипломатия основана на зеркальных мероприятиях и шагах, мы приняли во внимание со всей серьезностью и со всей серьезностью рассмотрели вопрос о том, как будут себя чувствовать наши американские коллеги, их семьи. И, самое главное, их дети, которые сейчас готовятся к Новому году и у которых сейчас рождественские каникулы, как они будут вырваны из учебного процесса и как им нужно будет тоже в 72 часа собрать все вещи и отправиться на родину таким вот образом, приняли такое решение", - сказала она.
Напомним, 29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, предприятий и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, которые являются дипломатической собственностью РФ, и объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов в США.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции.