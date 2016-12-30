У РФ пояснили, чому передумали висилати американських дипломатів

"Розуміючи, що дипломатія заснована на дзеркальних заходах та кроках, ми взяли до уваги з усією серйозністю і з усією серйозністю розглянули питання про те, як будуть себе почувати наші американські колеги, їх сім'ї. І, найголовніше, їх діти, які зараз готуються до Нового року і у яких зараз різдвяні канікули, як вони будуть вирвані з навчального процесу і як їм потрібно буде теж в 72 години зібрати всі речі і відправитися на батьківщину таким ось чином, прийняли таке рішення", - сказала вона.

Нагадаємо, 29 грудня адміністрація президента США Барака Обами ввела санкції проти 9 російських установ, підприємств і фізосіб, в тому числі проти ГРУ і ФСБ, за "втручання у вибори" і "тиск на американських дипломатів". Також США закрили два житлові комплекси, які є дипломатичною власністю РФ, і оголосила персоною нон грата 35 російських дипломатів в США.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва нікого не буде висилати у відповідь на дії США, хоча у російської сторони є всі підстави для адекватної реакції.