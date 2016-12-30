У РФ пояснили, чому передумали висилати американських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. РФ, ухвалюючи рішення про заходи у відповідь на висилку дипломатів РФ з США, враховувала інтереси співробітників диппредставництв США та їхніх дітей. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Розуміючи, що дипломатія заснована на дзеркальних заходах та кроках, ми взяли до уваги з усією серйозністю і з усією серйозністю розглянули питання про те, як будуть себе почувати наші американські колеги, їх сім'ї. І, найголовніше, їх діти, які зараз готуються до Нового року і у яких зараз різдвяні канікули, як вони будуть вирвані з навчального процесу і як їм потрібно буде теж в 72 години зібрати всі речі і відправитися на батьківщину таким ось чином, прийняли таке рішення", - сказала вона.
Нагадаємо, 29 грудня адміністрація президента США Барака Обами ввела санкції проти 9 російських установ, підприємств і фізосіб, в тому числі проти ГРУ і ФСБ, за "втручання у вибори" і "тиск на американських дипломатів". Також США закрили два житлові комплекси, які є дипломатичною власністю РФ, і оголосила персоною нон грата 35 російських дипломатів в США.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва нікого не буде висилати у відповідь на дії США, хоча у російської сторони є всі підстави для адекватної реакції.