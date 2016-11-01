В реанимации находятся трое военных, пострадавших от взрыва в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Трое военнослужащих, пострадавших от взрыва гранаты в Кропивницком, находятся в реанимации. Об этом корреспонденту УНН сообщила главный врач областной больницы Лариса Адреева.
"Состояние одного военного крайне тяжелое, вчера ему сделали операцию. Сейчас его частично стабилизировали. Двух ребят будут транспортировать в Винницкий военный госпиталь. Дальнейшее лечение они будут проходить там", - сообщила Л.Андреева.
Напомним, как сообщал УНН, военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрыва гранаты в военной части Кропивницкого.