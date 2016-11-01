У реанімації перебувають троє військових, які постраждали від вибуху у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Троє військовослужбовців, які постраждали від вибуху гранати у Кропивницькому, перебувають у реанімації. Про це кореспонденту УНН повідомила головний лікар обласної лікарні Лариса Адреєва.
“Стан одного військового вкрай важкий, вчора йому зробили операцію. Наразі його частково стабілізували. Двох хлопців, транспортуватимуть у Вінницький військовий госпіталь. Подальше лікування вони проходитимуть там”, — повідомила Л. Андрєєва.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо вибуху гранати у військовій частині Кропивницького.