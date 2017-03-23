В районе ЧС в Харьковской области работают около 300 полицейских и 350 нацгвардейцев - МВД

"Эвакуация продолжается, на данный момент эвакуированы из Балаклеи, из населенных пунктов около 20 тыс. На месте работают около 300 полицейских, 110 экипажей мобильных и в пешем режиме они патрулируют город и окружающие населенные пункты.

350 сотрудников Национальной гвардии отрабатывают периметры и охрану населенных пунктов, которые есть", - сказал он.

По его словам, кроме этого есть около 400 представителей ГосЧС и 84 единицы пожарной техники.

"Но на данный момент эта пожарная техника не имеет возможности присоединиться к тушению пожара в эпицентре взрыва, так как взрывы продолжаются, но на территории города Балаклея там, где взрываются снаряды - эта техника появляется и отрабатывает", - добавил И.Варченко.

Кроме того, он отметил, что возникают пожары на территории города.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Балаклея отключена от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.