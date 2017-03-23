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У районі НС на Харківщині працює близько 300 поліцейських і 350 нацгвардійців - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У районі надзвичайної ситуації на складаї з боєприпасами у Балаклії на Харківщині працює близько 300 поліцейських і 350 нацгвардійців, правоохоронці патрулюють місто і навколишні населені пункти. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Евакуація продовжується, на даний момент евакуйовано із Балаклії, із населених пунктів близько 20 тис. На місці працюють близько 300 поліцейських, 110 екіпажів мобільних і в пішому режимі вони патрулюють місто і навколишні населені пункти.
350 співробітників Національної гвардії відпрацьовують периметри і охорону населених пунктів, які є", - сказав він.

З його слів, крім цього є близько 400 представників ДСНС, і 84 одиниці пожежної техніки.

"Але на даний момент ця пожежна техніка не має можливості долучитися до гасіння пожежі в епіцентрі вибуху, тому що вибухи продовжуються, але на території міста Балаклія там, де вибухають снаряди – ця техніка з'являється і відпрацьовує", - додав І.Варченко.

Крім того, він зауважив, що виникають пожежі на території міста.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

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