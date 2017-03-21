В представительстве МВФ нет информации о дате заседания Совета директоров по вопросу Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9% из-за блокады

"У нас отсутствует информация и комментарии по этому поводу", - сообщили в пресс-службе представительства, отвечая на вопрос, определена ли уже дата заседания, когда Совет директоров МВФ сможет рассмотреть вопрос Украины.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины . Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.

В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.

Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине за четырехлетней программой "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.

Последняя по времени миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит выделить транш объемом около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд. долл.