У представництві МВФ немає інформації про дату засідання Ради директорів з питання України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У представництві Міжнародного валютного фонду в Україні відсутня інформація щодо дати засідання Ради директорів МВФ щодо розгляду питання України. Про це УНН повідомили у прес-службі представництва Фонду.
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"У нас відсутня інформація і коментарі з цього приводу", - повідомили у прес-службі представництва, відповідаючи на запитання, чи вже визначено дату засідання, коли Рада директорів МВФ зможе розглянути питання України.
Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).
Після цього МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.
У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ. Зокрема, йшлося про уточнення розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду ОРДЛО, та захоплення бойовиками українських підприємств.
Нагадаємо, НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.
Остання на часі місія МВФ відвідала Київ в період з 3 по 17 листопада 2016 року. У МВФ повідомили, що завершення третього перегляду уможливить транш обсягом в близько 1 млрд дол. США, а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування становитиме близько 8,32 млрд дол.