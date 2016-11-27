В Праге почтили память жертв Голодомора в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В столице Чехии Прага почтили память жертв Голодомора в Украине, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В воскресенье, 27 ноября в Праге прошла акция, приуроченная памяти жертв голодоморов в Украине. К поминальному шествию присоединились участники украинской общины и представители посольства Украины в Чехии.
Память жертв почтили минутой молчания, зажгли лампадки и свечи.
Напомним, в столице презентовали фрагменты фильма "Горькая жатва" (Bitter Harvest, Devil's Harvest), первой англоязычной художественной ленты, в основу которой легли трагические события в Украине начала 20 века.