У Празі вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні

У неділю 27 листопада в Празі пройшла акція, приурочена пам’яті жертв Голодоморів в Україні. До поминальної ходи долучилися учасники української громади та представники посольства України у Чехії.

Пам’ять жертв ушанували хвилиною мовчання, запалили лампадки й свічки.

Нагадаємо, у столиці презентували фрагменти фільму “Гіркі жнива” (Bitter Harvest, Devil’s Harvest), першої англомовної художньої стрічки, в основу якої лягли трагічні події в Україні початку 20 століття.