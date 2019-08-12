В Португалии бастуют перевозчики горючего
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Перевозчики горючего в Португалии объявили о бессрочной забастовке. В столице и многих других городах страны автозаправки пустыt. Правительство ввело состояние энергетического кризиса до 21 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
Сообщается, что забастовку анонсировали как бессрочную после того, как переговоры профсоюзов с Ассоциацией национальных перевозчиков товаров (ANTRAM) потерпели поражение. Профсоюзы настаивали на повышении заработной платы для водителей и улучшении условий труда.
"Забастовка продлится неопределенный срок", - заявил председатель Национального союза водителей, выполняющих перевозки опасных грузов (SNMMP), Жорже Кордейру.
В то же время, представитель ANTRAM назвал решение о забастовке "победой лидеров профсоюзов", однако "поражением для работников".
Правительство социалистов Португалии под руководством премьера Антонио Косты уже начало готовиться к длительной забастовке, объявив в стране состояние энергетического кризиса до 21 августа, пишет издание.
Напомним, в апреле 2019 года в Португалии около полутора тысяч автозаправок остались практически без топлива из-за забастовки водителей бензовозов.