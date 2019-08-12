У Португалії страйкують перевізники пального

Повідомляється, що страйк анонсували як безстроковий після того, як перемовини профспілок з Асоціацією національних перевізників товарів (ANTRAM) зазнали поразки. Профспілки наполягали на підвищенні заробітної платні для водіїв та покращенні умов праці.

"Страйк триватиме невизначений термін", - заявив голова Національної спілки водіїв, що виконують перевезення небезпечних вантажів (SNMMP), Жорже Кордейру.

Водночас, речник ANTRAM назвав рішення про страйк "перемогою лідерів профспілок", однак "поразкою для працівників".

Уряд соціалістів Португалії під керівництвом прем'єра Антоніо Кости вже почав готуватися до тривалого страйку, оголосивши в країні стан енергетичної кризи до 21 серпня, пише видання.

Нагадаємо, у квітні 2019 року у Португалії близько півтори тисячі автозаправок залишилися практично без палива через страйк водіїв бензовозів.