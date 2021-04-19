В Польше нашли мертвого украинского трудового мигранта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Польше полицейские нашли мертвым украинца, приехавшего на заработки. Тело 41-летнего мужчины обнаружили 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве, передает УНН со ссылкой на TV Republika.
Детали
В этом городе жил гражданин Украины, он исчез из дома после полуночи 15 апреля. Правоохранительные органы и спасатели провели поисковые действия и нашли обувь мужчины.
На следующий день, 16 апреля, тело украинца обнаружили в лесном массиве. СМИ утверждают, что нашли его в 500 метрах от места проживания работника.
Предварительно польской прокуратурой было установлено, что в смерти украинца не были задействованы третьи лица. Ведется следствие, полиция устанавливает причины трагедии.
Напомним
В марте в Чехии на заработках погибло двое молодых украинцев.