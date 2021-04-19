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В Польше нашли мертвого украинского трудового мигранта

В Польше нашли мертвого украинского трудового мигранта

Киев  •  УНН

 • 20178 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Польше полицейские нашли мертвым украинца, приехавшего на заработки. Тело 41-летнего мужчины обнаружили 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве, передает УНН со ссылкой на TV Republika.

Детали

В этом городе жил гражданин Украины, он исчез из дома после полуночи 15 апреля. Правоохранительные органы и спасатели провели поисковые действия и нашли обувь мужчины.

На следующий день, 16 апреля, тело украинца обнаружили в лесном массиве. СМИ утверждают, что нашли его в 500 метрах от места проживания работника.

Предварительно польской прокуратурой было установлено, что в смерти украинца не были задействованы третьи лица. Ведется следствие, полиция устанавливает причины трагедии.

Напомним

В марте в Чехии на заработках погибло двое молодых украинцев.

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